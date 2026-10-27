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تحذير امريكي جديد للعراق
أمن
2026-10-27 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,295 شوهد
السومرية نيوز
– امني
كشفت مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء، ان
الولايات المتحدة
وجهت تحذيرات للعراق في حال انخراط فصائل مسلحة في الحرب مع
إيران
عند تجددها.
ونقلت
قناة الحرة
الأميركية عن المصادر قولها ان "
الولايات المتحدة
أبلغت مسؤولين عراقيين بأن القوات الأميركية ستستهدف الفصائل المسلحة مباشرة، إذا قررت الانخراط في الحرب مع
إيران
في حال تجددها".
وأضافت المصادر، أن "الرسالة الأميركية تضمّنت تحذيرا واضحا للجانب العراقي من مغبّة دخول الفصائل على خط المواجهة المحتملة"، موضحة ان "
واشنطن
أبلغت
بغداد
بأنها لن تلتزم بأي تنسيق مسبق قبل تنفيذ ضرباتها".
ويأتي التحذير الأميركي في ظل تقارير عن احتمال تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الساحة العراقية.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام القليلة الماضية، حيث قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إن الولايات المتحدة قد تنفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران، فيما أكد القادة الإيرانيون أن أي حملة عسكرية أميركية جديدة ستقابل برد أقوى مما سبق.
وينشط في
العراق
عدد من الفصائل المسلحة، كثير منها تربطه علاقات وثيقة مع
طهران
.
وأعلنت جماعات مسلحة مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت مصالح أميركية في العراق والمنطقة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، فيما شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت فصائل مسلحة ومواقع تابعة لها داخل العراق.
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