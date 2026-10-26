الإعدام بحق أجنبي ضُبطت بحوزته 37 كيلوغراماً من الكبتاجون

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن المدان ضُبطت بحوزته 37 كيلوغراماً من مادة الكبتاجون المخدرة.وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 27/ أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.