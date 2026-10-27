تفجير في بغداد بعد قليل

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "الجهد الهندسي لقيادة عمليات وفرقة المشاة السادسة سينفذ تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية تم العثور عليه في وقت سابق ضمن شمالي العاصمة".وأضافت ان "التفجير سيكون في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء".