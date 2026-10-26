رئيس الوزراء ينهي تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز المخابرات الوطني

وجاء في الوثيقة المذيلة بتوقيع مدير رشاد خلف هاشم، انه "استنادا الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ولاحقاً بالأمر الديواني المرقم 24566 بالعدد 2491763 في 19 / 12 / 2024، تقرر إنهاء تكليف من مهام عمله رئيساً لجهاز المخابرات الوطني".ادناه الوثيقة: