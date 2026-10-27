شكوك بقضية انتحار اجنبية في مجمع سكني ببغداد

وقال المصدر لـ ، انه "تم تسجيل حاله انتحار داخل مجمع النسيم في ، لفتاة تولد 2007 اجنبية الجنسية من ميانمار تعرضت الى السقوط من الشقة".وأضاف ان "هناك شكوكا بالحادثة"، مشيرا الى انه "تم اعتقال شخصين كانا متواجدين داخل الشقة".