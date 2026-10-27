خلية الإعلام الأمني توضح طبيعة الانفجارات في بغداد

وقال رئيس الخلية الفريق ، في تسجيل صوتي تابعته ، ان "دوي الانفجارات التي سمعت قبل قليل في عدد من مناطق العاصمة، ناتج عن معالجة لطائرة مسيرة في محيط اطراف وسط العاصمة ".وأضاف ان "الطائرة مجهولة الهوية وتم معالجتها"، مشيرا الى ان "التحقيقات جارية بشان الموضوع".فيما اكد مصدر امني "استمرار اطلاق صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية".