بالصورة.. شاهد أجزاء من سقوط الطائرة المسيرة في بغداد

تنشر ، صورة من سقوط أجزاء من الطائرة المسيرة التي تم اسقاطها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بالعاصمة .





وأضاف أن "اجزاء أخرى سقطت في محيط ولم تحقق الهدف". وقال مصدر أمني لـ ، إن "اجزاء من الطائرة المسيرة سقطت بالقرب من سيطرة في بالعاصمة ".وأضاف أن "اجزاء أخرى سقطت في محيط ولم تحقق الهدف".