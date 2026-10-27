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العراق يترأس رابطة الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في إيران
أمن
2026-10-27 | 11:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
196 شوهد
أعلنت
السفارة العراقية
في
طهران
، اليوم الثلاثاء، تولّي
العراق
رئاسة رابطة الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في
إيران
.
وذكر بيان للسفارة، أن "الملحق العسكري العراقي في
طهران
العميد حسين
كريم المنشد، اختير رئيساً لرابطة الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خطوة تعكس الحضور الفاعل للعراق ومكانته في الأوساط الدبلوماسية والعسكرية في
إيران
".
وأضاف البيان أن "هذا الاختيار يعكس أهمية الدور الذي يؤديه
العراق
في تعزيز التواصل والتنسيق بين الملحقيات العسكرية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول، ولا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة".
واشار الى أن "سفير جمهورية العراق لدى طهران،
ياسر عبد
الزهراء
الحجاج، شارك في ملتقى الملحقين العسكريين للدول المختلفة المعتمدين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أُقيم في مبنى الملحقية العسكرية العراقية، برعاية واستضافة الملحق العسكري العراقي، العميد
حسين كريم
منشد".
وأعرب السفير العراقي، في كلمة ألقاها خلال الملتقى، عن شكره للعميد حسين كريم منشد على "استضافة هذا اللقاء وتنظيمه، كما رحّب بالملحقين العسكريين المشاركين، مثمّناً حضورهم ومشاركتهم".
وأكد الحجاج- بحسب البيان- أن "المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين"، مشيراً إلى "أهمية الدور الذي يؤديه العراق في دعم هذه الجهود وتحقيق أهدافها".
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