وفد من تحالف العزم يلتقي وزير الإعمار والإسكان ويهنئه بتسنّم مهامه

وذكر بيان للتحالف، ان "وفدا من نواب وأعضاء لتحالف العزم، التقى اليوم الثلاثاء، وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حملان، في مقر الوزارة بالعاصمة ".وقدم الوفد التهنئة إلى الوزير "بمناسبة تسنّمه مهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته، والنهوض بقطاع الإعمار والإسكان والبلديات، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم".