الحكومة العراقية تصدر بياناً بشأن التحركات الأمنية في سنجار

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ، في بيان، أن اللجان المختصة تواصل، بناءً على توجيهات رئيس والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، جهودها لإكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا الملف من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية.وأضاف البيان أن تواصل، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء ، العمل على ملفات إعادة الإعمار وتعويض أسر الضحايا، وتسريع عودة النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم في مخيمات النزوح، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية للقضاء وفق القانون، تحظى برضا أبناء سنجار وموافقتهم وتمثلهم في شؤونهم المحلية.وأشار إلى أن تمكين الجيش العراقي وباقي تشكيلات القوات المسلحة وفرض السيطرة الكاملة، بما في ذلك استلام مناطق ، يمثل الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة في القضاء.وأكدت الحكومة، بحسب البيان، انفتاحها على معالجة التحديات والإشكاليات المتعلقة بآليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية، وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة.