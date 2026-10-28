داخلية كردستان تحذر من تفاهمات اتحادية بشأن سنجار وتطالب بتنفيذ اتفاق 2020

وأكدت الوزارة، في بيان، أن وجبل سنجار تحررا بتضحيات قوات البيشمركة، مشيرة إلى مقتل 500 من عناصرها وإصابة 3 آلاف آخرين خلال المعارك، ودعت إلى احترام تلك التضحيات.وأضافت أن فرض واقع أمني وإداري غير مرغوب فيه خارج إطار المؤسسات من شأنه زيادة تعقيد الأوضاع في المنطقة وعرقلة عملية التطبيع، مشددة على أن التنفيذ الكامل لاتفاق سنجار يمثل الضمانة لتشكيل إدارة شرعية تضم ممثلين حقيقيين عن المنطقة.وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الاتفاق من شأنه المساعدة في استئناف جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الأمني، وهما شرطان أساسيان لتهيئة الظروف اللازمة لعودة طوعية وكريمة لمئات الآلاف من الأيزيديين إلى مناطقهم.ودعت إلى الالتزام باتفاق سنجار، فضلاً عن الاتفاقات والبرامج السياسية للحكومات الاتحادية المتعاقبة المتعلقة بالإدارة والأمن وإعادة الإعمار.وختمت الوزارة بيانها بالدعوة إلى الرجوع إلى إرادة أهالي سنجار، ولا سيما الأيزيديين، في حال تعذر تنفيذ تلك الاتفاقات، ليختاروا ممثليهم وما يرونه مناسباً لمستقبل منطقتهم، مؤكدة ضرورة دعم خياراتهم وجعل استقرار المنطقة وسلامة سكانها فوق المصالح والأهداف الأخرى.