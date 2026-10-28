توضيح من شرطة اربيل بشان ايرانية تحمل سلاحا داخل سيارة مدنية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه امرأة تدعى (ن. ب. ق) إيرانية الجنسية داخل سيارة في وهي تشهر مسدساً وتطلق النار بشكل غير قانوني، تم إلقاء القبض على المتهمة في وقت قياسي وقصير".واضافت انه "بعد إلقاء القبض عليها، اعترفت المتهمة بجريمتها، وقد اتُخذت بحقها الإجراءات القانونية حالياً"، داعية المواطنين إلى "أن الاستعراض بالسلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممنوع بكافة أشكاله، وسيعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية المشددة".وشددت على "ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات".