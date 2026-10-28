العراق يحصد المركز الأول عربياً ودولياً في مكافحة المخدرات للسنة الثانية على التوالي

وتسلّم الجائزة الفريق الحقوقي أحمد الزرگاني، في إنجاز يعكس مستوى التطور والفاعلية التي وصلت إليها الجهود العراقية في مجال تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي وتنفيذ الواجبات النوعية المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار والتهريب بالمخدرات.ويأتي هذا التتويج ثمرةً للجهود والتفاني الكبير الذي يبذله أبطال لشؤون والمؤثرات العقلية، وما يقدمونه من عمل استخباري وميداني متواصل، فضلاً عن التعاون والتنسيق مع الأجهزة والجهات النظيرة على المستويين العربي والدولي.ويمثل هذا الإنجاز فوزاً أمنياً عراقياً يُضاف إلى سجل الانتصارات المتحققة في ميدان ، ويؤكد قدرة العراقية على تحقيق نتائج متقدمة في العمل المعلوماتي والعملياتي المشترك.وبهذه المناسبة، تقدمت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتهنئة والتبريك إلى جمهورية قيادةً وشعباً، وإلى جميع أبطال مكافحة المخدرات، مؤكدةً استمرارها في بذل أقصى الجهود لمواجهة آفة المخدرات وتجفيف منابعها، وتعزيز التعاون الأمني المشترك، خدمةً لأمن العراق وسلامة المجتمع.