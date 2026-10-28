اعتقال متهم بسرقة 200 مليون دينار من "صيرفة" في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "القبض على شخص اقدم على سرقة محل منفذ (صيرفة) ضمن منطقة الحبيبية وتمكن من سرقة مبلغ قدره 200 مليون دينار عراقي".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ومن خلال متابعة المراقبة تمكنت القوة من اعتقال السارق وضبط بحوزته عجلة نوع مسروقة ايضا".