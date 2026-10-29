انتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها ومحاولة أخرى حرقاً في بغداد

وأفاد مصدر أمني، بانتحار امرأة من مواليد 1999، بإطلاق النار على نفسها من مسدس داخل شقتها في مجمع السكني، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.وفي حادثة أخرى، أقدمت امرأة من مواليد 1967 على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسها باستخدام مادة النفط الأبيض داخل منزلها ضمن قطاع 31 في ، ما أسفر عن إصابتها بحروق متفاوتة.وبحسب ادعائها، فإنها أقدمت على ذلك بسبب خلافات مع زوجها، فيما طلبت تقديم شكوى ضده.