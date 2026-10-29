جنايات الكرخ: السجن المؤبد بحق 3 إرهابيين فرنسيين ينتمون لعناصر "داعش"

وذكر إعلام القضاء في بيان أن الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية/1 و3 من رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات.وأضاف البيان أن المدانين الثلاثة كانوا ضمن مجموعة تضم 47 متهماً فرنسياً تسلمتهم السلطات العراقية من شمال شرقي ، حيث تولت الأولى التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.