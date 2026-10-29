الاستخبارات العسكرية تعتقل 15 مطلوباً للقضاء في خمس محافظات

وذكرت المديرية في بيان أن عمليات القبض نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الأخرى، ضمن قواطع مسؤولية أقسام الاستخبارات والأمن في الفرق العسكرية (1 و6 و7 و8 و10 و14 و21 و22 و23).وأضافت أن المتهمين مطلوبون وفق مواد قانونية مختلفة، مشيرةً إلى تسليمهم إلى الجهات المختصة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.