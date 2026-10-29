تفكيك متفجرات وضبط أسلحة في عملية أمنية بعرب جبور (صور)

وذكرت القيادة، في بيان، أن قطعات الفرقة الثانية في قدمت الدعم والإسناد لمفارز جهاز لتنفيذ العملية، التي جرت بمتابعة قائد ، الفريق الركن الدكتور .وأضافت أن مفارز كتيبة ميدان الفرقة الثانية تولّت تفكيك المتفجرات المضبوطة، ضمن الإجراءات المتخذة للتعامل مع وتأمين الموقع.