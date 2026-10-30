تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات والاطاحة بـ31 متهماً في الديوانية

وقال الجهاز في بيان، إن مفارزه المختصة تمكنت من ضبط كميات من مادة الكريستال والحبوب المخدرة بحوزة المتهمين، فضلاً عن أدوات تُستخدم في التعاطي، مبيناً أن الوزن الإجمالي للمواد المضبوطة بلغ نحو كيلوغرام واحد.وأضاف أن العملية جاءت عقب متابعة دقيقة لنشاط الشبكة ورصد تحركات المتهمين وأماكن وجودهم، وصولاً إلى إلقاء القبض عليهم تباعاً وفق أوامر قضائية أصولية، فيما جرى إحالتهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم.