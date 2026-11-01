الداخلية: انخفاض النزاعات المسلحة في العراق بنسبة 85%

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الرهان
من
08:30 AM
الى
09:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن ملايين الأصوات "غير القانونية" في كاليفورنيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-580269-639291216581894126.jpg
الداخلية: انخفاض النزاعات المسلحة في العراق بنسبة 85%
أمن
2026-11-01 | 04:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
77 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الأحد، انخفاض النزاعات المسلحة في
العراق
بنحو 85 بالمئة خلال الفصل الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق برنامج تسجيل الأسلحة، فيما كشفت عن إدراج نحو 6.7 ملايين قطعة سلاح في بنك المعلومات الوطني.
وقال
المدير العام
لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح في الوزارة، اللواء
منصور علي سلطان
، إن
العراق
شهد قبل تنفيذ برنامج تسجيل الأسلحة العديد من حوادث إطلاق النار والنزاعات المسلحة، مشيراً إلى أن الوزارة سجلت انخفاضاً يقارب 85 بالمئة في تلك النزاعات بعد تطبيق البرنامج خلال الفصل الثاني من العام الحالي.
وعزا سلطان هذا التراجع إلى الإجراءات المتخذة في إطار حصر السلاح وتنظيم حيازته، فضلاً عن دور
اللجنة الوطنية
لحصر السلاح في متابعة عمليات التسجيل وتعزيز السيطرة على الأسلحة، بما يسهم في الحد من النزاعات المسلحة وترسيخ الالتزام بالقانون.
450 مكتباً لتسجيل الأسلحة
وأوضح أن مكاتب تسجيل الأسلحة المنتشرة في عموم العراق، والبالغ عددها نحو 450 مكتباً باستثناء
إقليم كردستان
، تستقبل شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن إجراءات التسجيل، وتتابع المشكلات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وبيّن سلطان أن التسجيل الرسمي يجعل حائز السلاح ومالكه مسؤولاً بصورة قانونية أمام
الدولة العراقية
، وفقاً لأحكام
قانون الأسلحة
رقم 51 لسنة 2017، بما يعزز تنظيم حيازة الأسلحة ويحدد مسؤولية أصحابها.
وشدد على أن تسجيل السلاح لا يعني السماح باستخدامه في النزاعات المسلحة أو إطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية، مؤكداً أن استخدام الأسلحة، حتى المرخصة منها، ممنوع في المناسبات العامة والخاصة، وأن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
6.7 ملايين قطعة سلاح في بنك المعلومات
وفي ما يتعلق بالتنسيق المجتمعي، أشار سلطان إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع شيوخ العشائر والوجهاء ومنظمات
المجتمع المدني
، لحث المواطنين على تسجيل أسلحتهم والالتزام بالإجراءات القانونية.
وأضاف أن دواوين ومضايف العشائر تؤدي دوراً في الإصلاح بين أفراد العشيرة وتسوية الخلافات، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية تسجيل الأسلحة والحد من استخدامها خارج الأطر القانونية.
وكشف سلطان أن بنك المعلومات الوطني يضم بيانات تتعلق بنحو ستة ملايين و700 ألف قطعة سلاح، تشمل الأسلحة الحكومية وأسلحة المواطنين، فضلاً عن الأسلحة المستولى عليها والمضبوطة في مسارح الجريمة.
وأوضح أن هذه البيانات تتيح للجهات المختصة إجراء عمليات التعقب والتقاطع بين المعلومات المتوافرة، لتحديد ما إذا كانت الأسلحة قد استُخدمت في ارتكاب جرائم، أو كانت مسروقة، أو لها صلة بحوادث أمنية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
رابطة القاضيات العراقيات توقّع مذكرة تفاهم مع شبكة الجامعات المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة
08:04 | 2026-10-27
الدفاع المدني في النجف: انخفاض معدل حوادث الحريق بنسبة 78%
11:51 | 2026-08-27
الداخلية: نسبة الدكة العشائرية بلغت صفرا وسجلنا 1822 جريمة ابتزاز وتحايل الكتروني
03:27 | 2026-09-22
الداخلية: انخفاض الجريمة والحد من آثار الحرائق ثمرة منظومة أمنية متكاملة وتعاون المواطن
08:43 | 2026-10-03
الداخلية
انخفاض النزاعات المسلحة في العراق بنسبة 85%
منصور علي سلطان
الدولة العراقية
وزارة الداخلية
المجتمع المدني
اللجنة الوطنية
إقليم كردستان
الدولة العراق
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للمتقاعدين
محليات
49.79%
00:59 | 2026-11-01
خبر سار للمتقاعدين
00:59 | 2026-11-01
بين البيع والشراء 1000 دينار .. اسعار الدولار استقرت عند هذا الحد
اقتصاد
21.62%
03:25 | 2026-10-31
بين البيع والشراء 1000 دينار .. اسعار الدولار استقرت عند هذا الحد
03:25 | 2026-10-31
البرلمان يتحرك نحو العقود والاجراء
محليات
15.36%
02:58 | 2026-10-31
البرلمان يتحرك نحو العقود والاجراء
02:58 | 2026-10-31
العراق يمنح الأردنيين سمات الدخول عند الوصول
محليات
13.22%
14:52 | 2026-10-31
العراق يمنح الأردنيين سمات الدخول عند الوصول
14:52 | 2026-10-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
اخترنا لك
الدفاع تحظر تحديد المواقع العسكرية عبر منصات التواصل الاجتماعي
06:12 | 2026-11-01
اعتقال "حياوي" في الزعفرانية.. دكات عشائرية مأجورة واتهامات بـ"النهوة"
05:49 | 2026-11-01
اعتقال متهم بجريمة قتل في بغداد
16:10 | 2026-10-31
الاعلام الامني تعلن بالارقام الاسلحة المسجلة والمستولى عليها
06:11 | 2026-10-31
القبض على "الشطري" بتهمة انتحال صفة مدير مكتب وزير الداخلية
03:10 | 2026-10-31
من فخّ الاستدراج إلى سقوطه.. 34 كغم مخدرات تُنهي نشاط أحد المتاجرين بالأنبار
02:40 | 2026-10-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.