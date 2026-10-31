اعتقال متهم بجريمة قتل في بغداد

أفاد مصدر أمني، باعتقال متهم بجريمة قتل في العاصمة .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "القبض على متهم هارب لاشتراكه بجريمة قتل وفق المادة 405 من قانون العقوبات".

وأضاف المصدر "تم نصب كمين محكم له ضمن منطقة الفضل والقبض عليه وإيداعه التوقيف".