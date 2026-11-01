تعزيزات عسكرية.. ماذا يحصل في هذه المحافظات؟

ونقلت وسائل إعلام عن المصادر قولها ان "تعزيزات عسكرية توجهت نحو الحدود تهدف لمنع استخدام منطلقاً لهجمات على دول الجوار".واضافت ان "قطعات عسكرية تحركت نحو المحافظات الحدودية لتأمين الحدود مع دول الجوار".