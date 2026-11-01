الدفاع تحظر تحديد المواقع العسكرية عبر منصات التواصل الاجتماعي

– أمن



وجهت مديرية صنف الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في ، اليوم الأحد، تنبيهاً أمنياً إلى جميع منتسبي القوات المسلحة، شددت فيه على منع تحديد المواقع العسكرية أو الإشارة إليها والدلالة عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

ويأتي التنبيه في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية المواقع العسكرية والحفاظ على أمن المعلومات، ومنع تداول ما قد يكشف مواقع الوحدات والتشكيلات العسكرية عبر الرقمي.

