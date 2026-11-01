وقال المصدر إن قوة من شرطة تمكنت من اعتقال المتهم برفقة شخص آخر، بعد تنفيذ الدكة العشائرية، مشيراً إلى أن عملية القبض جرت في .وأضاف أن المتهم من أصحاب السوابق، وتوجد بحقه دعاوى لدى استخبارات مكافحة الإرهاب وفق المادة الرابعة من ، فضلاً عن اتهامات تتعلق بأخذ ابنة عمه بالقوة وتحت تهديد السلاح، بذريعة ما يُعرف بـ"النهوة".