اعتقال ثلاثة متهمين بقتل شاب في النجف

​أعلنت قيادة شرطة ، مساء الأحد، عن اعتقال ثلاثة متهمين بقتل شاب في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "بأقل من 48 ساعة، شرطة حلّت لغز مقتل الشاب (19 سنة) بالحولي الجنوبي، وقبضت على المتهمين الثلاثة بالتنسيق مع التقنيات والاستخبارات ومكافحة الإجرام".

وأضاف البيان "حالياً تم توقيفهم لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".