اشتباكات على الحدود بين السليمانية وإيران

وفي السياق، نقلت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن قائد قوات حرس الحدود في ، ، قوله إن قواته تلقت معلومات استخباراتية بشأن نية مهربين نقل شحنة أسلحة إلى داخل البلاد.وأضاف حاتمي أن قوات حرس الحدود تعقبت المهربين وحددت نقطة دخولهم، قبل أن تشتبك معهم، ما دفعهم إلى الفرار تحت ضغط نيران القوات، التي تمكنت من ضبط 20 بندقية كلاشينكوف ذات أخمص قابل للطي، و40 مخزن ذخيرة.وأكد أن تحديد هوية المتهمين واعتقالهم مدرج على جدول أعمال القوات الأمنية، مشدداً على أن تأمين الشريط الحدودي ومكافحة تهريب الأسلحة يأتيان ضمن أولويات حرس الحدود في المحافظة.