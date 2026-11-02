النزاهة تعتقل عميداً في شرطة الأحداث متلبساً بالرشوة في بغداد

وقال المصدر إن عملية الاعتقال نُفذت من قبل قوة تابعة لهيئة النزاهة، بعد ضبط الضابط بالجرم المشهود أثناء تسلمه الرشوة، مبيناً أن المتهم اقتيد إلى أحد مراكز التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.ولم يكشف المصدر عن قيمة مبلغ الرشوة أو الجهة التي كان الضابط يطلبه منها، فيما لم تصدر ، حتى الآن، تفاصيل رسمية إضافية بشأن ملابسات القضية.