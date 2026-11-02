النجباء تتحدث عن "تواطؤ" لتزويد أطراف معادية بإحداثيات من داخل العراق

وبحسب تقرير لصحيفة «الأخبار» ، فإن فصائل المقاومة العراقية رفعت سقف تحذيراتها من استخدام منطلقاً لأي هجوم على ، في وقت تتحدث فيه عن رصد نشاط جوي أجنبي وخروقات متكررة للأجواء العراقية.ونقل التقرير عن النائب في ، ، قوله إن احتمال عودة الحرب «قوي»، محذراً من أن العراق سيكون من أكثر الدول تضرراً من تداعياتها الأمنية والاقتصادية، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، واحتمالات تأثر صادرات النفط وممرات الطاقة والمالية العامة.وأضاف الحيدري أن العراق لا يرغب في الانخراط بالحرب، وأن خياره يتمثل في الوساطة والحياد ومنع استخدام أراضيه في أي مواجهة، مشيراً إلى أن كلفة الانخراط في الصراع ستكون أكبر من قدرة البلاد على تحملها.تحذيرات الفصائل وحدود الحيادوفي السياق، نقلت الصحيفة عن قيادي في حركة النجباء تحذيره من استخدام الأراضي العراقية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى امتلاك الحركة معلومات عن «تواطؤ» لتزويد أطراف معادية بإحداثيات من داخل العراق، ومؤكداً استعداد المقاومة لمواجهة أي خطر يتعرض له البلد.من جانبه، قال المتحدث باسم حركة الأوفياء، ، إن استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية لضرب إيران سيُعد خرقاً للسيادة ويستدعي رداً تحدد طبيعته قيادة الحركة.وأضاف الفتلاوي أن الحركة ستلتزم الحياد ما دام العراق لا يُستخدم منطلقاً للاعتداء على دولة مجاورة، مشيراً إلى أنها لم تسلّم سلاحها، وأن التفاهمات القائمة تتعلق بتنظيمه وحصره ضمن جدول زمني يمتد حتى حزيران 2027، وليس نزعه أو تسليمه.رصد خروقات جوية ونشاط أجنبيوتستند الفصائل، وفق التقرير، إلى ما تصفه برصد متواصل لحركة الطيران الأجنبي في الأجواء العراقية، إذ نشرت قناة على تطبيق تلغرام، تنقل بيانات منسوبة إلى «المقاومة الإسلامية في العراق»، قوائم شبه يومية لطائرات استطلاع وتزويد بالوقود ومراقبة، قالت إنها تتحرك فوق الأجواء العراقية انطلاقاً من قواعد في وتركيا.وفي بيان مؤرخ في 24 تشرين الأول، تحدثت المجموعة عن رصد 171 خرقاً جوياً خلال المدة من 30 أيلول إلى 23 تشرين الأول، متهمة القوات الأميركية بانتهاك السيادة العراقية. كما نشرت في 30 تشرين الأول قائمة تضمنت بيانات عن طائرات مسيّرة من طرازي «إم كيو-9» و«إم كيو-1»، قالت إنها خرقت الأجواء العراقية.مخاوف من اتساع المواجهةوفي للتداعيات المحتملة، حذر الخبير الأمني والاستراتيجي الوادي، وفق الصحيفة، من أن أي مواجهة واسعة لن تبقى محصورة بأطرافها المباشرة، وقد تجعل جغرافيا المنطقة، ومنها العراق، ضمن نطاق الاستهداف.ورأى الوادي أن انخراط الفصائل في حرب لمصلحة أي طرف إقليمي قد يمنح خصومها مبرراً لاستهداف مواقع داخل البلاد، بما فيها القواعد والبنى التحتية والمرافق الحيوية.سياسياً، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، محمد ، أن تحييد العراق وحماية سيادته يمثلان أولوية، مشدداً على أن البلاد لا ينبغي أن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين وطهران أو أي طرف آخر.وحذر الموسوي من أن اتساع الحرب سينعكس على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الداخلي، داعياً الحكومة إلى اعتماد خطوات دبلوماسية متوازنة تمنع استخدام الأراضي العراقية في الصراع.