استجابة لمناشدات الأهالي.. حملة أمنية ضد "التفحيط" في منطقة الداوودي

وذكرت القيادة، في بيان، أن الحملة تنفذها مديرية أفواج طوارئ ، وشهدت نصب سيطرات مفاجئة ومؤقتة لرصد السيارات الرياضية المخالفة، ولا سيما تلك التي تصدر أصواتاً عالية وتتسبب بإزعاج المواطنين والإضرار بحياتهم في المناطق السكنية.وأضافت أن الحملة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.