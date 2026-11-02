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وزير الداخلية يصدر أمراً وزارياً بحركة تنقلات وتدوير وظيفي
أمن
2026-11-02 | 11:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
السومرية
نيوز- امني
اصدر
وزير الداخلية
ياسر المالكي
، اليوم الاثنين، أمراً وزارياً بحركة تنقلات وتدوير وظيفي.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بناءً على توجيهات
وزير الداخلية
،
ياسر المالكي
، ولمقتضيات المصلحة العامة وتطوير العمل الإداري والأمني، واستناداً إلى السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة في التدوير الوظيفي وإعادة توزيع الكفاءات القيادية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، قرر الوزير ما يأتي:
١. نقل اللواء الحقوقي (علي حمزة
علوان
حمزة) من منصب
مدير مديرية
الضباط في
مديرية إدارة الموارد البشرية
، ضمن ملاك وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، إلى ملاك هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.
٢. نقل اللواء (عدنان
عبد الحسين
ياسر حسين) من ملاك الهيئة أعلاه إلى ملاك وكالتكم (مديرية
إدارة الموارد
البشرية)، وإسناده المنصب المذكور في الفقرة (١) آنفاً.
٣. نقل اللواء (علي كامل عبيد إبراهيم) من منصب مدير مديرية الهويات وإجازات السلاح إلى ملاك الهيئة أعلاه.
٤. نقل العميد (حسنين
عبد الحسن
موحان خفي) من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى ملاك مديرية الهويات وإجازات السلاح، وإسناده منصب مدير المديرية آنفاً.
٥. نقل اللواء (عادل إبراهيم حسين عليوي) من منصب مدير
مديرية الشرطة
العربية والدولية إلى ملاك الهيئة أعلاه.
٦. نقل اللواء (رسول نشمي عبد الحسن عبيد) من ملاك
الدائرة القانونية
إلى ملاك مديرية الشرطة العربية والدولية، وإسناده منصب مدير المديرية آنفاً.
٧. نقل اللواء الدكتور (مصطفى
محمد باقر
عبود) من منصب مدير مديرية التدقيق والرقابة الداخلية إلى ملاك الهيئة أعلاه.
٨. نقل اللواء الحقوقي (برهان
خليل إبراهيم
عبد) من ملاك الدائرة القانونية إلى ملاك مديرية التدقيق والرقابة الداخلية، وإسناده منصب مدير المديرية آنفاً.
٩. نقل اللواء (صلاح مهدي دوهان عطية) من منصب مدير مديرية شؤون الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي إلى ملاك الهيئة أعلاه.
١٠. نقل اللواء الحقوقي (مؤيد صاحب فرحان حسين) من ملاك الدائرة أعلاه إلى ملاك مديرية شؤون الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي، وإسناده منصب مدير المديرية آنفاً.
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