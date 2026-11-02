وزير الداخلية يصدر أمراً وزارياً بحركة تنقلات وتدوير وظيفي

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ورد لـ ، انه "بناءً على توجيهات ، ، ولمقتضيات المصلحة العامة وتطوير العمل الإداري والأمني، واستناداً إلى السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة في التدوير الوظيفي وإعادة توزيع الكفاءات القيادية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، قرر الوزير ما يأتي:١. نقل اللواء الحقوقي (علي حمزة حمزة) من منصب الضباط في ، ضمن ملاك وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، إلى ملاك هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.٢. نقل اللواء (عدنان ياسر حسين) من ملاك الهيئة أعلاه إلى ملاك وكالتكم (مديرية البشرية)، وإسناده المنصب المذكور في الفقرة (١) آنفاً.٣. نقل اللواء (علي كامل عبيد إبراهيم) من منصب مدير مديرية الهويات وإجازات السلاح إلى ملاك الهيئة أعلاه.٤. نقل العميد (حسنين موحان خفي) من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى ملاك مديرية الهويات وإجازات السلاح، وإسناده منصب مدير المديرية آنفاً.٥. نقل اللواء (عادل إبراهيم حسين عليوي) من منصب مدير العربية والدولية إلى ملاك الهيئة أعلاه.٦. نقل اللواء (رسول نشمي عبد الحسن عبيد) من ملاك إلى ملاك مديرية الشرطة العربية والدولية، وإسناده منصب مدير المديرية آنفاً.٧. نقل اللواء الدكتور (مصطفى عبود) من منصب مدير مديرية التدقيق والرقابة الداخلية إلى ملاك الهيئة أعلاه.٨. نقل اللواء الحقوقي (برهان عبد) من ملاك الدائرة القانونية إلى ملاك مديرية التدقيق والرقابة الداخلية، وإسناده منصب مدير المديرية آنفاً.٩. نقل اللواء (صلاح مهدي دوهان عطية) من منصب مدير مديرية شؤون الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي إلى ملاك الهيئة أعلاه.١٠. نقل اللواء الحقوقي (مؤيد صاحب فرحان حسين) من ملاك الدائرة أعلاه إلى ملاك مديرية شؤون الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي، وإسناده منصب مدير المديرية آنفاً.