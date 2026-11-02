تفكيك شبكة للربا والمضاربة بالدولار في كربلاء وضبط أموال ومصوغات ذهبية



أعلنت ، اليوم الاثنين، تفكيك شبكة متورطة بأعمال الربا والمضاربة بالعملة الأجنبية، وذلك بتوجيه قضائي ومتابعة مباشرة من قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد حمزة العبودي.



وذكرت القيادة في بيان، أن العملية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بالعملتين العراقية والأجنبية، فضلاً عن مصوغات ذهبية تعود لمواطنين كانت مرهونة لدى أفراد الشبكة.



وأضافت أن المتهمين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.