الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأ أسلحة وعتاد لداعش في ديالى

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ ، أن "مفارزها، ممثلة بقسم الاستخبارات والأمن لفرقة المغاوير الثالثة والعشرين، تمكنت، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، من العثور على مخبأ للأسلحة والأعتدة في إحدى المناطق النائية ضمن قاطع المسؤولية في ".وأضافت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط:قاذفتين من نوع RBG-7.9 صواريخ قاذفة RBG-7.9 علب عتاد عيار 14.5 ملم.قنبلة هاون عيار 60 ملم.شريط عتاد عيار 12.5 ملم.7 صواعق صواريخ.وأكدت المديرية استمرار جهودها في تعقب مخلفات تنظيم وملاحقة مصادر التهديد وتجفيف منابع الإرهاب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.