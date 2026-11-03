القبض على منتسبين قاما بالتجاوز على الذات الإلهية في النجف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تم إيداع منتسبين اثنين في شرطة التوقيف، مع تشكيل لجنة تحقيقية فورية بحقهما، إثر تلفظهما بما يمس الذات الإلهية خلال مشادة مع حارس مجمع سكني حاول إعاقة واجبهما الأمني".وأضافت ان "هذا التصرف فردي ومرفوض، والإجراء جاء للتأكيد على محاسبة أي تجاوز يمس القيم الدينية والأخلاقية مهما كانت الظروف".