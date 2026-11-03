الاطاحة بـ25 متهماً بالرشوة والتزوير والاحتيال في 6 محافظات

وذكر الجهاز في بيان، أن العمليات، التي استندت إلى معلومات استخبارية وموافقات قضائية، أسفرت عن تفكيك شبكات لتزوير الأراضي ومعاملات تقاعد الشهداء، وضبط موظفين متورطين بالتلاعب بتقدير أراضي الدولة وتلقي الرشى، بينهم موظف في تقاضى 10 آلاف دولار.وأضاف أن العمليات شملت أيضاً القبض على متهمين بترويج تعيينات وهمية في والديوانية، وتفكيك شبكة للسحر والشعوذة في ، فضلاً عن ضبط صكوك مزورة بمليارات الدنانير وأجهزة حاسوب ووثائق رسمية ومبالغ مالية.وأشار الجهاز إلى توقيف جميع المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.