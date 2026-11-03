اعتقال مهرب تسبب بوفاة ثلاثة أطفال من عائلة في مدينة السليمانية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "عائلة من ، كانت تعتزم مغادرة البلاد إلى الخارج، تعرضت لحادث أثناء تهريبها من قبل أحد المهربين في ، إذ غرق القارب الذي كان يقلّ أفراد العائلة، وكان مصنوعاً من المطاط، ما أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أطفال".وأضافت "بعد جمع المعلومات ومتابعة القضية، تم الكشف عن هوية المهرب، الذي يحمل الأحرف الأولى من اسمه (ر. أ. م)، وبعد عودته إلى ، وبموجب قرار من قاضي تحقيق أمن ، ألقت قواتنا القبض عليه".