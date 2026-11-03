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اعتقال مهرب تسبب بوفاة ثلاثة أطفال من عائلة في مدينة السليمانية
أمن
2026-11-03 | 05:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
السومرية نيوز
– امني
اعلنت مديرية أمن
أربيل
، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مهرب تسبب بوفاة ثلاثة أطفال من عائلة في
مدينة السليمانية
.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "عائلة من
مدينة السليمانية
، كانت تعتزم مغادرة البلاد إلى الخارج، تعرضت لحادث أثناء تهريبها من قبل أحد المهربين في
تركيا
، إذ غرق القارب الذي كان يقلّ أفراد العائلة، وكان مصنوعاً من المطاط، ما أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أطفال".
وأضافت "بعد جمع المعلومات ومتابعة القضية، تم الكشف عن هوية المهرب، الذي يحمل الأحرف الأولى من اسمه (ر. أ. م)، وبعد عودته إلى
إقليم كردستان
، وبموجب قرار من قاضي تحقيق أمن
أربيل
، ألقت قواتنا القبض عليه".
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