شرطة ديالى تعلن مقتل "إرهابي" وإصابة آخر بكمين أمني

وقالت الشرطة في بيان، "بإشراف قائد شرطة اللواء الركن ، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من جهاز في ، تمكنت قوة أمنية مشتركة من شرطة ديالى ومفارز الأمن الوطني والجيش العراقي من نصب كمين محكم في منطقة ضمن قضاء ، أسفر عن قتل أحد الإرهابيين داخل إحدى المضافات".وأضاف البيان "تتواصل عمليات البحث والملاحقة لتعقب إرهابي آخر أُصيب خلال العملية، تمهيداً لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة".