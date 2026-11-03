شرطة الرصافة تعتقل متهماً بجريمة قتل ارتكبها عام 2018

وذكرت القيادة في بيان، أن عملية القبض نفذتها مفارز مديرية مكافحة إجرام ، قسم التحقيقية، عقب متابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه.وأضافت أنه "جرى إيداع المتهم التوقيف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".