القبض على متهمين استهدفا منزلاً بزجاجة مولوتوف في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن مفارز مديرية مكافحة إجرام ، إجرام الشعلة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بعد متابعة ميدانية وجمع المعلومات، وتشكيل فريق عمل مختص نجح في تحديد هويتهما ورصد أماكن وجودهما.وأضافت أن عملية القبض نُفذت بوقت قياسي، فيما اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وفق القانون.