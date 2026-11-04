مكافحة الإرهاب يعتقل متهماً بارزاً في داعش بمحافظة كركوك

وذكر الجهاز في بيان أن عملية الاعتقال جاءت ضمن جهوده لملاحقة بقايا التنظيم وتعقب عناصره، واستندت إلى مذكرة قبض سابقة صادرة بحقه من المختص بقضايا الجهاز.وأضاف أن الإجراءات القانونية اللازمة اتُخذت بحق المتهم، مؤكداً استمرار عملياته لملاحقة المطلوبين للقضاء وتعقب عناصر ، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المواطنين.