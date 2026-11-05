قتيل وثلاثة مصابين بإطلاق نار باتجاه مصفاة نفط بين أربيل وكركوك

وقال المصدر في حديث لـ ، "أقدم شخصان يستقلان دراجتين ناريتين على إطلاق النار باتجاه مصفاة نفط بالقرب من سيطرة دارمان - ".

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن مقتل أحد أفراد الحراسة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".