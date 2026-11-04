ضبط عجلة "خباطة" ترمي مخلفات الإسمنت في شوارع بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن السائق لم يكن يحمل مستمسكات ثبوتية أو وثائق رسمية خاصة بالعجلة، مشيرة إلى حجزها واتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه في معاونـية نجدة .وأكدت أن رمي المخلفات في الطرق العامة يشوه المظهر العام، ويضر بالطرق والبنى التحتية وممتلكات الدولة، فضلاً عن تهديد سلامة مستخدمي الطريق.