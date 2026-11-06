عمليات عسكرية غير معلنة تدفع إلى تغيير ممرات جوية باتجاه تركيا واقليم كردستان

– محليات



أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بوجود تغييرات مرتقبة في الممرات الجوية المستخدمة للرحلات المتجهة إلى ومحافظات والسليمانية وكركوك، على خلفية عمليات عسكرية لم تُعرف طبيعتها حتى الآن.

وقال المصدر إن الممرات الجوية الحالية ستُستبدل بممرات جديدة، اعتباراً من فجر يوم 7 تشرين الثاني الحالي، على أن يستمر العمل بالإجراءات حتى فجر يوم 11 من الشهر ذاته.



وأضاف أن طبيعة العمليات العسكرية التي تقف وراء هذه التغييرات لم تُعلن أو تتضح تفاصيلها حتى الآن.