حصر السلاح خلال تشرين الأول.. تسجيل أسلحة أكثر من 38 ألف مواطن وضبط 4 آلاف قطعة

وقال رئيس الهيئة ، إن لتنظيم السلاح وحصره بيد الدولة في تواصل جهودها وإجراءاتها الميدانية لتنظيم حيازة الأسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار.وأوضح معن أن نتائج الإجراءات خلال الشهر الماضي تضمنت تسجيل أسلحة 38 ألفاً و549 مواطناً، وضبط 4 آلاف و46 سلاحاً خفيفاً متنوعاً، و15 ألفاً وقطعة اعتدة، أغلبها خفيفة، فضلاً عن ضبط 1198 صاروخاً وقنبلة، والكشف عن 373 مادة متفجرة شديدة الانفجار.وأضاف أن الإجراءات شملت أيضاً تأشير أسلحة 2374 من المراجعين إلى دوائر الدولة، أغلبها مسدسات، وسحب 237 سلاحاً من الوزارات المدنية، معظمها بنادق، إلى جانب ضبط ثلاث طائرات مسيرة.وأكد معن أن هذه النتائج تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة القانون وتنظيم حيازة السلاح وترسيخ الأمن المجتمعي، بما يسهم في دعم الاستقرار وحماية المواطنين.