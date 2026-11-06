اعتقال 3 أشخاص بحوزتهم 35 صاروخاً باتجاه محافظة بابل

وقال المصدر لـ ، إن قوة أمنية تمكنت من اعتقال الأشخاص الثلاثة وضبط الأسلحة والصواريخ التي كانت بحوزتهم.وأضاف أن المعتقلين أُودعوا التوقيف، فيما فُتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد طبيعة الصواريخ والجهة التي تعود إليها.