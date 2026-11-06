خلال ساعة.. اعتقال متهمين بسرقة 15.5 مليون دينار ومصوغات ذهبية من منزل في القائم

وذكرت القيادة في بيان، أن مفارز شعبة مكافحة إجرام القائم تمكنت من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما، عقب تشكيل فريق عمل مختص وإجراء التحريات اللازمة ومراجعة المراقبة.وأضافت أن القوة الأمنية ضبطت المسروقات بحوزة المتهمين، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات.