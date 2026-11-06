الداخلية: اعتقال 37 متهماً بالاتجار بالآثار وضبط 222 قطعة أثرية خلال شهر

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء ، في بيان، إن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة ضبطت أيضاً 5 أجهزة مخصصة للكشف عن الآثار، ورصدت حالتي تجاوز على تل أثري.وأضاف ميري أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار وحماية المواقع الأثرية والإرث الحضاري والتاريخي للعراق.وأكد استمرار ملاحقة المتاجرين بالآثار والمتجاوزين على المواقع الأثرية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.