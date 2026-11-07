الداخلية: ضبط 60 نشاطاً للغش الصناعي والقبض على 62 متهماً

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء ، في بيان ورد لـ ، إن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت خلال شهر تشرين الأول الماضي من ضبط 60 نشاطاً مخالفاً يتعلق بالغش الصناعي والتجاري، وإلقاء القبض على 62 متهماً من المتورطين بهذه الممارسات غير القانونية".وأوضح أن "العمليات أسفرت عن ضبط 110 أطنان ونصف الطن من مادة الرز، و295 لتراً من المنظفات، و550 لتراً من ، فضلاً عن ضبط علامات تجارية مقلدة والكشف عن حالات تلاعب بالموازين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الغش والتلاعب بالمواد والسلع المطروحة في الأسواق".وأكد أن " مستمرة في ملاحقة المتلاعبين بالمنتجات والمواد الاستهلاكية، ولن تتهاون مع كل من يحاول الإضرار بصحة المواطنين أو خداع المستهلكين أو المساس بالأمن الاقتصادي"، مشدداً على أن "حماية المستهلك من الغش مسؤولية أمنية وقانونية، وأن الأسواق لن تكون ساحة مفتوحة للتلاعب والاحتيال على المواطنين".