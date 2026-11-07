ونج ينهي حياة شاب وفتى ينتحر بغرفته في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "شاباً من مواليد عام 2016، لقي مصرعه أثناء استخدامه مصعداً داخل محل للمواد الإنشائية، بعدما انحصر رأسه في المصعد، ما أدى إلى وفاته في الحال".وأضاف أن "حادثة أخرى سُجلت في منطقة الباوية، تمثلت بوفاة شاب من مواليد عام 2014 داخل منزله، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن الانتحار شنقاً".وأشار إلى أنه "تم نقل جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة".