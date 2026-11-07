وزير الخارجية: العراق خسر 60 مليار دولار جراء الحرب.. محادثات مستمرة مع الكتائب والنجباء

وقال حسين، في تصريحات لقناة الجزيرة تابعتها ، إن الظروف الراهنة تشير إلى احتمال تجدد الحرب في المنطقة، لافتاً إلى أن طلبت رسمياً من إغلاق جميع منافذه الحدودية مع باستثناء منفذين.وأضاف أن أبلغت بقبولها الصداقة والتحالف معها، لكنها ترفض أي تدخل إيراني في العراقية، مشيراً إلى امتلاك العراق معلومات عن استخدام جهات خارجية أراضيه لشن هجمات على دول الجوار.وفي ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أوضح حسين أن العراق يسعى إلى حل خلافاته مع عبر الحوار الصريح.وبشأن حصر السلاح بيد الدولة، أكد حسين أن هذا الملف يجب أن يُعالج بالحوار وليس عبر الصدام المسلح، كاشفاً عن توصل رئيس الحكومة إلى تفاهمات مع أربعة فصائل بشأن تنظيم السلاح.وأشار إلى أن الحق وكتائب وافقتا على ضبط السلاح، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع حركة النجباء وكتائب بهذا الشأن.