شاب يقتل زوج أمه في كربلاء

أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص على يد ابن زوجته وسط مدينة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا يُنهي حياة زوج أمه طعناً بالسكين في منطقة الشبانات بمحافظة ".

وأضاف المصدر "أن الحادثة جاءت إثر خلاف عائلي".